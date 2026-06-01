Un docente di un istituto superiore in provincia di Teramo è stato spinto contro un muro da studenti di 14 anni e trasportato in ospedale. Il ministro dell’Istruzione ha dichiarato che non ci sarà tolleranza verso comportamenti violenti. È la seconda volta che si verifica un episodio simile in questa regione, coinvolgendo insegnanti aggrediti da studenti minorenni. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è ancora una volta impegnato a chiedere lumi su un’altra brutale aggressione di un professore di un istituto superiore in provincia di Teramo. Che, al termine della lezione, sarebbe stato insultato e aggredito fisicamente in classe da un gruppo di quattro studenti del primo anno, tutti quattordicenni. A seguito delle strattonate ricevute, il docente è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari presso il pronto soccorso dell’ospedale ‘Val Vibrata’ di Sant’Omero, dal quale è stato dimesso con otto giorni di prognosi. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi. Precedentemente le cronache si sono incaricate di informarci su altri episodi gravissimi che stanno interessando sempre più giovanissimi violenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Prof scaraventato contro il muro da alunni 14enni finisce all’ospedale. Valditara: “Nessuna indulgenza verso i violenti”

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Valditara dalla prof accoltellata da uno studente a scuola, colloquio di quasi un’ora in ospedale. Lei: “Mi mancano i miei alunni”La professoressa Chiara Mocci, ferita da uno studente in una scuola di Bergamo, ha trascorso quasi un’ora in ospedale durante un colloquio.