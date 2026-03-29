La professoressa Chiara Mocci, ferita da uno studente in una scuola di Bergamo, ha trascorso quasi un’ora in ospedale durante un colloquio. La docente ha dichiarato di sentire la mancanza dei suoi alunni, mentre il ministro dell’istruzione ha visitato la vittima. L’episodio ha suscitato attenzione e si sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Bergamo, 29 marzo 2026 – Sorpresa per la professoressa Chiara Mocci, vittima dell' aggressione avvenuta mercoledì scorso alla scuola media statale Leonardo Da Vinci, a Trescore Balneario, per mano di un suo studente di 13 anni: la 57enne ha ricevuto in ospedale a Bergamo, dove si trova ricoverata, la visita del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara . La prof di francese accoltellata, la rabbia e il delirio social del 13enne: “La uccido, è la soluzione finale. Tanto non sono punibile”. L’avvocato: “Qualcuno lo ha influenzato” Stando a fonti vicine al ministro, Valditara ha ascoltato con grande attenzione le riflessioni della docente e tra loro c’è stato un confronto molto ricco di spunti e di osservazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valditara dalla prof accoltellata da uno studente a scuola, colloquio di quasi un’ora in ospedale. Lei: “Mi mancano i miei alunni”

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“Poi – ha sottolineato Valditara – c’è il tema dell’educazione al rispetto, all’empatia. Stiamo avviando anche dei percorsi di formazione dei docenti su questo coinvolgendo i ragazzi". - facebook.com facebook

Valditara: "Empatia e rispetto contro la violenza a scuola" #giuseppevalditara x.com