Paolo Crepet interviene dopo il caso del 12enne armato a scuola a San Vito Lo Capo e gli altri episodi di prof aggrediti da studenti. Lo psichiatra parla di “tempesta perfetta” causata da scuola, famiglia e tecnologia, denunciando la perdita di autorevolezza educativa, l’uso incontrollato degli smartphone e il crescente disagio giovanile. I prof aggrediti dagli studenti Parla Paolo Crepet Una scuola poco autorevole Da San Vito Lo Capo a Nereto: le ultime aggressioni I prof aggrediti dagli studenti A commentare l’episodio di San Vito Lo Capo è stato lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, che dopo i diversi casi di prof aggrediti da studenti ha parlato di una vera e propria emergenza educativa, destinata ad aggravarsi se non verranno affrontate le cause profonde del fenomeno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prof aggrediti dagli studenti, per Paolo Crepet "siamo al punto di non ritorno": l'analisi dello psichiatra

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Parma, il video dell'aggressione a due professori fuori dall'Itis Leonardo Da Vinci

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Secondo Paolo Crepet gli angeli esistono e ci parlano, lo psichiatra nel suo libro: "Siamo immortali"In un recente libro, uno psichiatra affronta il tema della vita dopo la morte, suggerendo che gli angeli possano esistere e comunicare con le persone.

Il caso dei prof aggrediti dagli studenti: spintoni e cinghiate per un rimproveroDue insegnanti sono stati aggrediti da un gruppo di studenti nel parco Falcone e Borsellino.

Si parla di: Le novità sulla scuola e i suoi personaggi, chi sono e che dicono; Nereto, spintonamento docente al Peano-Rosa: il professor Di Salvatore invita a una riflessione.

Ultimo dialoga con Crepet nell'incontro con studenti Roma Tor VergataRoma, 22 mag. (askanews) - Ultimo è andato all'Università di Roma Tor Vergata per incontrare 300 studenti e studentesse dell'Ateneo, ... stream24.ilsole24ore.com