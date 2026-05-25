Il caso dei prof aggrediti dagli studenti | spintoni e cinghiate per un rimprovero

Notizia in breve

Due insegnanti sono stati aggrediti da un gruppo di studenti nel parco Falcone e Borsellino. Secondo quanto riferito, i docenti sono stati colpiti con spintoni e cinghiate dopo aver rivolto un rimprovero ai ragazzi. L’incidente si è verificato durante un momento di pausa, senza altre persone coinvolte. Non sono stati riportati danni gravi, ma l’episodio sta facendo discutere sulla sicurezza nelle aree pubbliche frequentate da studenti.