Il caso dei prof aggrediti dagli studenti | spintoni e cinghiate per un rimprovero
Due insegnanti sono stati aggrediti da un gruppo di studenti nel parco Falcone e Borsellino. Secondo quanto riferito, i docenti sono stati colpiti con spintoni e cinghiate dopo aver rivolto un rimprovero ai ragazzi. L’incidente si è verificato durante un momento di pausa, senza altre persone coinvolte. Non sono stati riportati danni gravi, ma l’episodio sta facendo discutere sulla sicurezza nelle aree pubbliche frequentate da studenti.
I due insegnanti dell'Itis aggrediti da un gruppo di ragazzi al parco Falcone e Borsellino, sarebbero stati picchiati per un rimprovero. L'episodio, verificatosi giovedì scorso a Parma e ripreso da un video, è stato riferito da uno dei due docenti che ha precisato di non essere stato colpito, a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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