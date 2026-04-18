In un recente libro, uno psichiatra affronta il tema della vita dopo la morte, suggerendo che gli angeli possano esistere e comunicare con le persone. L'autore discute di come queste presenze possano influenzare il modo in cui si percepisce la mortalità e la possibilità di un'esistenza oltre il nostro mondo. La narrazione si concentra su esperienze e riflessioni legate alla presenza di figure eteree e al loro ruolo nel percorso di vita e di morte.

Paolo Crepet riflette su immortalità e angeli nel suo nuovo libro, sostenendo che la morte non è una fine ma un passaggio: “Siamo immortali”. Lo psichiatra descrive un legame continuo con chi non c’è più, come il padre, e la presenza degli angeli come guida nei momenti difficili, tra fede e bisogno umano. Paolo Crepet e gli angeli Nel nuovo libro “Riprendersi l’anima”, Paolo Crepet affronta una riflessione profonda su spiritualità, immortalità e presenza invisibile degli angeli. L’intervista rilasciata al Corriere della Sera mette in luce una visione intensa e personale, dove la vita non si esaurisce con la morte e dove il confine tra reale e invisibile si fa sottile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Secondo Paolo Crepet gli angeli esistono e ci parlano, lo psichiatra nel suo libro: "Siamo immortali"

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