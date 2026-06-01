Prodotti taroccati a RiminiWellness arriva la Finanza a sequestrare il materiale
Durante Rimini Wellness, la Guardia di Finanza ha sequestrato prodotti presso lo stand di un'azienda espositrice, nell'ambito di un'operazione per tutelare la proprietà intellettuale. Il sequestro riguarda articoli contraffatti trovati durante la fiera. Nessuna persona è stata arrestata. Le autorità hanno agito per contrastare la vendita di prodotti non autorizzati. La manifestazione si è conclusa con questa attività di controllo e sequestro.
Durante la fiera Rimini Wellness, che si è appena conclusa, la Guardia di Finanza ha effettuato un'operazione a tutela della proprietà intellettuale, sequestrando alcuni prodotti presso lo stand di un’azienda espositrice. Il sequestro è scattato in seguito a una segnalazione effettuata dalla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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