Avellino gadget taroccati della squadra insieme alle uova di Pasqua | la Finanza sequestra 900 pezzi

La Guardia di Finanza di Avellino ha sequestrato oltre 900 gadget taroccati della squadra e uova di Pasqua contraffatte. L'operazione ha portato alla segnalazione di cinque imprenditori coinvolti nella vendita dei prodotti falsificati. I controlli sono stati condotti in diversi punti vendita della zona, dove sono stati trovati e sequestrati i capi contraffatti.

È di oltre 900 prodotti sequestrati e cinque imprenditori segnalati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza in provincia di Avellino per contrastare la contraffazione di marchi legati alla squadra di calcio locale. L’intervento, che ha coinvolto anche le province di Caserta e Padova, è stato finalizzato a tutelare la concorrenza e il mercato legale. Operazione della Guardia di Finanza: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata avviata dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, che ha predisposto un servizio mirato al contrasto della contraffazione nel territorio irpino. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Avellino, gadget taroccati della squadra insieme alle uova di Pasqua: la Finanza sequestra 900 pezzi Articoli correlati Gadget Disney e Labubu contraffatti: sull’Alto Lago la Finanza sequestra oltre 500 accessori per la telefoniaIl comando provinciale della guardia di finanza di Como ha effettuato una serie di controlli mirati nell’area dell’Alto Lago, con l’obiettivo di... L’ex dj che ha venduto pezzi di ricambio taroccati di aerei alle compagnie di tutto il mondoJose Alejandro Zamora Yrala, venezuelano con un passato da dj, gestisce dal 2018 l’azienda Aog Technics Ltd, società che commercia ricambi...