Orologi di lusso profumi e borse di famose griffe | giovane trovato con ben 532 prodotti ' taroccati' e denunciato

Gli agenti della Municipale sono stati incuriositi dalla presenza nell'abitacolo di alcuni borsoni e, approfondendo il controllo. La vicenda si è conclusa con una denuncia per ricettazione Contraffazione dei grandi marchi di grandi brand del lusso che in tanti sognano di indossare. Curiosa vicenda che ha coinvolto un giovane magrebino, trovato in possesso di ben 532 prodotti, da orologi di lusso a borse griffate, risultati ‘taroccati’ in base alle indagini delle stesse case di moda. Una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli di routine una Golf in marcia a Savignano sul Rubicone. Alla guida il giovane, incensurato e residente a Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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