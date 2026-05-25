Vincenzo De Luca è stato confermato come sindaco di Salerno, ottenendo la sua quinta elezione. La vittoria è arrivata con una maggioranza netta, confermando la sua presenza stabile alla guida della città. La campagna elettorale si è concentrata su temi locali e sulla continuità amministrativa. De Luca, 74 anni, ha già ricoperto il ruolo di sindaco in passato, e questa tornata elettorale ha visto una partecipazione elevata rispetto alle precedenti. La nuova amministrazione entrerà in carica nei prossimi mesi.

Lo sceriffo è tornato a Palazzo di Città. A 33 anni dalla sua prima elezione, Vincenzo De Luca è per la quinta volta sindaco di Salerno, la città alla quale ha indissolubilmente legato la sua carriera politica, con una netta vittoria al primo turno con il 57,2%, contro il 14,9 dei due principali sfidanti di centrodestra e di M5S-Avs. “Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso. E’ un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegna a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni Comunali 2026, il ritorno dell’eterno De Luca: è sindaco di Salerno per la quinta volta

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