De Luca spina nel fianco per Elly sindaco di Salerno per la quinta volta

Da lanotiziagiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni comunali a Salerno per la quinta volta, ottenendo circa il 60% dei voti al primo turno. La sua vittoria è stata netta rispetto agli altri candidati, consolidando il suo ruolo di sindaco della città. La sua riconferma avviene dopo aver già ricoperto questa carica in precedenza. La sua candidatura ha avuto un forte sostegno tra gli elettori, che gli hanno affidato nuovamente la guida del municipio.

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Un trionfo annunciato quello di Vincenzo De Luca a Salerno. L’ex presidente della giunta regionale ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco della città al primo turno con uno stacco schiacciante sugli altri aspiranti: vicino al 60%. A grande distanza i principali due sfidanti, con Franco Massimo Lanocita (M5S-Avs) accreditato del terzo posto mentre il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi sarebbe secondo, entrambi con percentuali oltre il 10%. Una vittoria tutta di De Luca e non sicuramente da addebitare al campo largo. De Luca guidava una coalizione formata da 7 liste, cinque civiche e due di partito (Psi e Davvero). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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