de luca spina nel fianco per elly sindaco di salerno per la quinta volta

Notizia in breve

Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni comunali a Salerno per la quinta volta, ottenendo circa il 60% dei voti al primo turno. La sua vittoria è stata netta rispetto agli altri candidati, consolidando il suo ruolo di sindaco della città. La sua riconferma avviene dopo aver già ricoperto questa carica in precedenza. La sua candidatura ha avuto un forte sostegno tra gli elettori, che gli hanno affidato nuovamente la guida del municipio.