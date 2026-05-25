De Luca spina nel fianco per Elly sindaco di Salerno per la quinta volta
Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni comunali a Salerno per la quinta volta, ottenendo circa il 60% dei voti al primo turno. La sua vittoria è stata netta rispetto agli altri candidati, consolidando il suo ruolo di sindaco della città. La sua riconferma avviene dopo aver già ricoperto questa carica in precedenza. La sua candidatura ha avuto un forte sostegno tra gli elettori, che gli hanno affidato nuovamente la guida del municipio.
Un trionfo annunciato quello di Vincenzo De Luca a Salerno. L’ex presidente della giunta regionale ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco della città al primo turno con uno stacco schiacciante sugli altri aspiranti: vicino al 60%. A grande distanza i principali due sfidanti, con Franco Massimo Lanocita (M5S-Avs) accreditato del terzo posto mentre il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi sarebbe secondo, entrambi con percentuali oltre il 10%. Una vittoria tutta di De Luca e non sicuramente da addebitare al campo largo. De Luca guidava una coalizione formata da 7 liste, cinque civiche e due di partito (Psi e Davvero). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Notizie e thread social correlati
Elezioni Comunali 2026, il ritorno dell’eterno De Luca: è sindaco di Salerno per la quinta voltaVincenzo De Luca è stato confermato come sindaco di Salerno, ottenendo la sua quinta elezione.
De Luca ci riprova: lo Sceriffo vuole Salerno per la quinta volta e fa saltare il campo largoVincenzo De Luca ha annunciato di presentare sette liste per le prossime elezioni amministrative a Salerno, con l’obiettivo di essere riconfermato...
Argomenti più discussi: Cateno De Luca a Messina con più di mille candidati: nessuno mi prende a schiaffi; Regione, il kingmaker è Cateno; Il Comeglians piazza un poker a Enemonzo; Racconti sonori, Luca Barbarossa tra voce e chitarra. Suoni Controvento ’incontra’ l’Agosto Corcianese.
Sembrava destinato a una carriera da burocrate incolore, ma il presidente del Chp guida il partito mentre il carismatico sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è in carcere ed è diventato una spina nel fianco del presidente. Che ora ne teme l’influenza. Sobillata facebook
Comunicato del Presidente FPI Flavio D’Ambrosi Il pugilato italiano. Crescita senza soste Continua senza sosta la crescita del pugilato italiano. Nell’anno in cui la Federazione celebra i suoi 110 anni di storia e tradizione — rinnovando il proprio logo x.com