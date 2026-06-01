Problemi di salute per Claudio Baglioni | rinviato al 2027 il ' GrandTour - La vita è adesso' salta il gran finale previsto a Torino

Da torinotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto di chiusura del tour previsto a Torino il 18 settembre è stato cancellato a causa di problemi di salute dell'artista. La tournée, iniziata per festeggiare i quarant’anni di carriera, avrebbe avuto come finale la data in Piemonte, ma è stata rinviata al 2027. La cancellazione riguarda anche il gran finale in programma nel capoluogo piemontese.

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Doveva concludersi proprio a Torino, il prossimo 18 settembre, il GrandTour - La vita è adesso, il viaggio musicale che avrebbe dovuto portare Claudio Baglioni in giro per l'Italia per celebrare i quarant'anni di successi a partire proprio dalla pubblicazione dell'omonimo e amato album, ‘La vita. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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