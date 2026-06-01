GrandTour La vita è adesso | il concerto di Claudio Baglioni a Roccella Jonica slitta al 2027

Il concerto di Claudio Baglioni previsto per il 29 giugno 2026 a Venezia è stato rinviato al 2027. La decisione arriva dopo che l’artista ha contratto una polmonite interstiziale acuta, che richiede circa 90 giorni di riposo e cure. La data del concerto a Roccella Jonica, inserita nel tour “GrandTour La vita è adesso”, è stata quindi spostata di conseguenza. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato nuove date specifiche.

“GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è stato posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.Tutte le date. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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FESTIVAL DELLA BELLEZZA: CLAUDIO BAGLIONI RICEVE IL RICONOSCIMENTO IN REGIONE | 08/04/2026

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