GrandTour La vita è adesso | il concerto di Claudio Baglioni a Roccella Jonica slitta al 2027

Da reggiotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il concerto di Claudio Baglioni previsto per il 29 giugno 2026 a Venezia è stato rinviato al 2027. La decisione arriva dopo che l’artista ha contratto una polmonite interstiziale acuta, che richiede circa 90 giorni di riposo e cure. La data del concerto a Roccella Jonica, inserita nel tour “GrandTour La vita è adesso”, è stata quindi spostata di conseguenza. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato nuove date specifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è stato posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.Tutte le date. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FESTIVAL DELLA BELLEZZA: CLAUDIO BAGLIONI RICEVE IL RICONOSCIMENTO IN REGIONE | 08/04/2026

Video FESTIVAL DELLA BELLEZZA: CLAUDIO BAGLIONI RICEVE IL RICONOSCIMENTO IN REGIONE | 08/04/2026

Notizie e thread social correlati

Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il ‘GrandTour La vita è adesso’ slitta al 2027Claudio Baglioni ha annullato le date del suo tour a causa di una polmonite interstiziale acuta.

Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il «GrandTour La vita è adesso» slitta al 2027: c'erano date a Caserta, Pompei e PaestumClaudio Baglioni è stato fermato da una polmonite interstiziale acuta, che ha richiesto circa tre mesi di cure e riposo.

Temi più discussi: Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, rimandato al 2027 il 'Grandtour'; Marostica Summer Festival 2026, programma e biglietti; L'Este Music Festival 2026: Baglioni, Deep Purple e Hollywood Vampires accendono il Castello Carrarese; La grande musica internazionale in programma nella nuova edizione del Villafranca Festival.

claudio baglioni grandtour la vita èClaudio Baglioni annulla il tour, concerti rinviati al prossimo anno: ha la polmonite interstizialeClaudio Baglioni è stato costretto a annullare il suo GrandTour – La vita è adesso, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, per problemi di salute. Il cantaut ... tpi.it

claudio baglioni grandtour la vita èClaudio Baglioni fermato da una polmonite: il GrandTour La vita è adesso rinviato al 2027Una polmonite interstiziale acuta con prognosi di novanta giorni di riposo e cure, obbliga il cantante a rinviare di un anno l'atteso tour che avrebbe dovuto prendere il via da Venezia ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web