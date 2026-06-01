Durante l’inaugurazione dell’arena Brancaleone, i vigili del fuoco hanno chiuso alcune file di sedie perché superavano i limiti di capienza. La cerimonia è stata interrotta temporaneamente, lasciando il pubblico in attesa. Le autorità hanno verificato che alcune zone erano sovraffollate, portando alla chiusura di alcune sedute per motivi di sicurezza. La manifestazione si è poi svolta con restrizioni di accesso e sistemazioni alternative.

Ravenna, 1 giugno 2026 – Ravenna, doveva essere una grande inaugurazione, eppure non è mancato un problema. Il concerto che vedeva la restituzione dell'arena Brancaleone alla città è stato caratterizzato dalla chiusura, ad opera dei vigili del fuoco, di alcune file di sedie, per una quarantina di posti. Posti che avrebbero presentato un'inclinazione anomala. Il concerto ha avuto ugualmente luogo e alla fine dello spettacolo sono partite le prime verifiche che proseguiranno oggi. Il maxi restauro. Il maxi-restauro era stato approvato a novembre del 2022 con i lavori iniziati nel 2023, per realizzare nuova platea e tribune in grado di contenere fino a 1400 spettatori, e ieri sera c'era stata l'anteprima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Problemi all’inaugurazione dell’arena Brancaleone: vigili del fuoco chiudono file di sedie

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