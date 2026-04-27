Notte di fuoco nei boschi dell' Alto Vergante | vigili del fuoco e Aib in azione a Brovello-Carpugnino

Nella serata di ieri a Brovello-Carpugnino è scoppiato un incendio boschivo che ha coinvolto i boschi dell'Alto Vergante. Le squadre dei vigili del fuoco e dell'Aib sono intervenute per domare le fiamme e portare a termine le operazioni di spegnimento e bonifica. Le operazioni sono terminate nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile.

Si sono concluse nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio boschivo divampato nella serata di ieri a Brovello-Carpugnino.L'intervento nella notteLe fiamme, che hanno interessato un'area boschiva in frazione Graglia Piana, sono state.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Incendi e focolai nei boschi del Mugello, in azione i vigili del fuoco / FOTOIncendi e focolai ieri, 5 aprile, Pasqua, nei boschi del Mugello, in particolare in località Villore, territorio che ricade nel Comune di Vicchio. Fiamme nel bosco a Castel Focognano: in azione vigili del fuoco e volontari AibCASTEL FOCOGNANO – Nel pomeriggio di ieri (9 marzo) una squadra del comando dei vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena è intervenuta per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Notte di paura in centro, incendio nelle cantine di un condominio: 21 evacuati, cinque intossicati dal fumo; Notte di fuoco a Noicattaro: tre auto divorate dalle fiamme; Notte di fuoco nel Brindisino: auto in fiamme a Ostuni e Pezze di Greco; Notte di fuoco nei boschi dell'Alto Vergante: vigili del fuoco e Aib in azione a Brovello-Carpugnino. Tre veicoli a fuoco nella notte a Noicattaro: intervento di emergenza per l’auto gplL’orario in cui sono divampate le fiamme potrebbero fare pensare a una mano dolosa più che a un cortocircuito ... bari.repubblica.it Bari, notte di fuoco a Carbonara 2: colpi di pistola contro una casa, poi il rogo della pizzeria. Il titolare esclude il doloNotte di fuoco a Carbonara. Ignoti hanno esploso numerosi colpi di pistola contro un’abitazione tra Carbonara 2 e Ceglie. Un episodio avvolto dall’incertezza: non è chiaro se risalga a sabato sera, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Un 29enne avrebbe denunciato di aver subito una violenza sessuale ieri notte dopo essere stato trascinato in un sottopassaggio nei pressi di viale Cassala, zona Navigli a Milano - facebook.com facebook La città ucraina di Odessa è stata oggetto nella notte di un massiccio attacco da parte di droni russi, che hanno danneggiato case, un hotel e automobili, e almeno 10 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. #ANSA x.com