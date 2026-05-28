All' inaugurazione dell' arena del Parco Gaspari ci sarà la fanfara dei bersaglieri di Ceggia
Sabato 30 maggio alle 18, il Comune di Latisana inaugurerà ufficialmente la nuova Arena del Parco Gaspari. All’evento parteciperà la fanfara dei bersaglieri di Ceggia, che si esibirà durante la cerimonia. La presenza della fanfara rappresenta uno dei momenti principali dell'inaugurazione. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel parco, dove è stata allestita la nuova struttura.
Il Comune di Latisana inaugurerà ufficialmente la nuova Arena del Parco Gaspari, sabato 30 maggio, alle 18.00. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. In occasione dell’Adunata Nazionale dei Bersaglieri di Lignano Sabbiadoro, l’Amministrazione Comunale ospiterà inoltre la Fanfara dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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