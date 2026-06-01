Primato italiano nell’eptathlon al meeting di Gotzis Trent’anni con record Gerevini non sbaglia

Notizia in breve

Un’atleta italiana ha migliorato il record nazionale nell’eptathlon durante il meeting di Gotzis, raggiungendo 6.000 punti. È il primo miglioramento del record in trent’anni. L’atleta, che ha compiuto 30 anni, ha completato tutte le prove senza errori. La prestazione si inserisce nel contesto di una competizione internazionale e sostituisce il precedente record detenuto da tre decenni. Il risultato rappresenta un nuovo massimo per il movimento sportivo nazionale in questa disciplina.