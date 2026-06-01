Primato italiano nell’eptathlon al meeting di Gotzis Trent’anni con record Gerevini non sbaglia
Un’atleta italiana ha migliorato il record nazionale nell’eptathlon durante il meeting di Gotzis, raggiungendo 6.000 punti. È il primo miglioramento del record in trent’anni. L’atleta, che ha compiuto 30 anni, ha completato tutte le prove senza errori. La prestazione si inserisce nel contesto di una competizione internazionale e sostituisce il precedente record detenuto da tre decenni. Il risultato rappresenta un nuovo massimo per il movimento sportivo nazionale in questa disciplina.
Un compleanno da ricordare, per Sveva Gerevini. Nel giorno in cui compie trent’anni, traguardo tagliato nella giornata di ieri, l’atleta lombarda ha infatti migliorato il primato italiano dell’eptathlon, che già deteneva, arrivando fino a quota 6.413 punti nel corso del meeting di Gotzis, in Austria. L’azzurra aveva fatto meglio soltanto due anni fa, agli Europei di Roma 2024, quando sulle piste della Capitale era arrivata a 6.379 punti. Il risultato centrato nella giornata di ieri consente alla Gerevini di staccare un biglietto per la prossima rassegna continentale, in programma tra poco più di due mesi a Birmingham, in Inghilterra (dal 10 al 16 agosto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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