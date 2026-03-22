Sveva Gerevini in linea con il record italiano dopo tre prove dell’eptathlon ai Mondiali indoor

Nella mattinata di oggi si è conclusa la sessione dei Mondiali indoor di atletica a Torun, con le prime tre prove dell’eptathlon, che comprendono i 60 ostacoli, il salto in alto e il getto del peso. La gara si tiene presso la Kujawsko-Pomorska Arena, dove gli atleti si sono sfidati nelle rispettive discipline. Tra i partecipanti, Sveva Gerevini si è avvicinata al record italiano.

Si è appena conclusa presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun la sessione mattutina della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in cui si sono disputate le prime tre prove dell’eptathlon: 60 ostacoli, salto in alto e getto del peso. Nel tardo pomeriggio ed in serata le atlete completeranno il loro percorso affrontando il salto in lungo e gli 800 metri. Buone notizie in casa Italia per Sveva Gerevini, che ha ritoccato il personale in due specialità ed è in piena corsa per migliorare il suo record italiano (4559 punti valsi il quarto posto assoluto nella rassegna iridata al coperto di Glasgow 2024), occupando la nona piazza provvisoria in classifica generale a quota 2686 punti quando restano ancora due gare sulla carta favorevoli per le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sveva Gerevini in linea con il record italiano dopo tre prove dell’eptathlon ai Mondiali indoor Articoli correlati Dario Dester vicino alla top5 dopo tre prove dell’eptathlon ai Mondiali indoor. Svetta EhammerVanno in archivio le prime tre prove dell’eptathlon nella sessione mattutina della giornata d’apertura dei Campionati Mondiali indoor di atletica... Leggi anche: Atletica, Giada Carmassi sfiora il record italiano e punta ai mondiali indoor Aggiornamenti e notizie su Sveva Gerevini Discussioni sull' argomento Mondiali Indoor: Apre Dester, Occhio a Falocchi; Tutti gli orari degli azzurri nei mondiali indoor di Torun; Mondiali atletica indoor 2026 oggi (22 marzo): orari, tv, streaming, italiani in gara; Mondiale indoor amaro: Dester costretto al ritiro. Ed eccomi arrivato al Palazzo di Torun.. è partita la gara dell'eptathlon che vede impegnata la nostra Sveva Gerevini che nei 60hs chiude sesta con il best di 8"25. Tra poco Larissa Iapichino scenderà in pedana nel lungo, poi Leo Fabbri e Nick Ponzio nel pes facebook