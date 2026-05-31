Sveva Gerevini ha stabilito il nuovo record italiano nell’eptathlon con 6413 punti durante l’Hypomeeting di Gotzis, nel giorno del suo 30esimo compleanno. L’atleta si è classificata al quinto posto e ha ottenuto la qualificazione per gli Europei di Birmingham.

L’azzurra firma il nuovo record italiano dell’eptathlon nell’Hypomeeting di Gotzis. Nel giorno dei suoi 30 anni conquista il quinto posto finale e ottiene la qualificazione per gli Europei di Birmingham. Una giornata da ricordare per sempre. Sveva Gerevini celebra il trentesimo compleanno nel modo migliore possibile, firmando il nuovo record italiano dell’eptathlon durante l’Hypomeeting di Gotzis, in Austria. L’atleta dei Carabinieri ha totalizzato 6413 punti, migliorando il precedente primato nazionale di 6379 punti che lei stessa aveva stabilito agli Europei di Roma 2024. Il risultato le consente inoltre di ottenere la qualificazione per gli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto, superando ampiamente il minimo richiesto di 6320 punti. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Sveva Gerevini da record a Gotzis: 6413 punti nell’eptathlon nel giorno del suo compleanno

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