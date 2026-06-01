Prima novità per la Gemini Mestre | arriva da Roma Riccardo Salvioni

Riccardo Salvioni si unisce alla Gemini Mestre per la stagione 20252026 di Serie A2. La società ha annunciato ufficialmente il suo arrivo, senza specificare dettagli sul contratto o il ruolo. Salvioni arriva da Roma, ma non sono stati comunicati ulteriori particolari sul suo passato o sulla sua carriera. La squadra si prepara così a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

La prima novità per la Gemini Mestre 20252026, che affronterà il campionato di basket di serie A2, è Riccardo Salvioni. Alacentro classe 2004, 202 centimetri e un passato nelle nazionali giovanili, arriva dalla Luiss Roma, dove nei recenti playoff ha addirittura raggiunto la doppia doppia di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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