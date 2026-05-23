Dopo Galmarini la Gemini Mestre conferma anche Nicola Giordano
La Gemini Mestre ha annunciato la conferma di Nicola Giordano, dopo aver già confermato Galmarini. Giordano, giocatore versatile di esperienza, continuerà a far parte della squadra anche nella prossima stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali. La squadra ha deciso di mantenere anche lui nel roster per il prossimo campionato.
La Gemini Mestre conferma due chiavi importanti della stagione appena conclusa. Dopo Lorenzo Galmarini, alapivot classe 1995 che si è rivelato un tassello fondamentale degli schemi di gioco di coach Mattia Ferrari, è arrivata oggi la conferma anche per Nicola Giordano, giocatore eclettico e tra. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Gemini Basket Mestre, Lorenzo Galmarini ancora in biancorosso - TG Plus SPORT Venezia Terminata la stagione sportiva 2025/26, per la Gemini Basket Mestre è tempo di pensare al futuro della squadra. E c'è già una grande, importante riconferma: parliamo facebook