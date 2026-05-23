Dopo Galmarini la Gemini Mestre conferma anche Nicola Giordano

Da veneziatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Gemini Mestre ha annunciato la conferma di Nicola Giordano, dopo aver già confermato Galmarini. Giordano, giocatore versatile di esperienza, continuerà a far parte della squadra anche nella prossima stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali. La squadra ha deciso di mantenere anche lui nel roster per il prossimo campionato.

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La Gemini Mestre conferma due chiavi importanti della stagione appena conclusa. Dopo Lorenzo Galmarini, alapivot classe 1995 che si è rivelato un tassello fondamentale degli schemi di gioco di coach Mattia Ferrari, è arrivata oggi la conferma anche per Nicola Giordano, giocatore eclettico e tra. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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