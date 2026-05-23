Dopo Galmarini la Gemini Mestre conferma anche Nicola Giordano

Notizia in breve

La Gemini Mestre ha annunciato la conferma di Nicola Giordano, dopo aver già confermato Galmarini. Giordano, giocatore versatile di esperienza, continuerà a far parte della squadra anche nella prossima stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali. La squadra ha deciso di mantenere anche lui nel roster per il prossimo campionato.