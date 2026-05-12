La Gemini Mestre riparte da Mattia Ferrari e dal ds Marton

Da veneziatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Basket Mestre 1958 annuncia la ripresa delle attività con Mattia Ferrari alla guida della squadra e Samuele Marton nel ruolo di direttore sportivo. La società conferma la presenza di entrambi per la prossima stagione, puntando sulla continuità e sulla collaborazione tra i due. La squadra si prepara a tornare in campo con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Basket Mestre 1958 riparte dalle certezze: il direttore sportivo Samuele Marton e l'allenatore Mattia Ferrari. Artefici (in modo diverso, con Marton a Mestre da un decennio, e Ferrari arrivato nel 2025) delle imprese sportive degli ultimi due anni, con la promozione in serie A2 dopo 37 anni e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Basket, ruggito Dole Rimini: dopo tre ko superata la Gemini Mestre dell'ex coach Mattia Ferrari

La F1 riparte dal GP di Miami. Sotto la stella della Mercedes e con Ferrari che vuol fare da antagonistaSi riparte! Il Gran Premio di Miami di F1, programmato dall’1 al 3 maggio, permetterà al Circus di ricominciare dopo la lunga e imprevista pausa...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web