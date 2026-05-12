La Gemini Mestre riparte da Mattia Ferrari e dal ds Marton

Il Basket Mestre 1958 annuncia la ripresa delle attività con Mattia Ferrari alla guida della squadra e Samuele Marton nel ruolo di direttore sportivo. La società conferma la presenza di entrambi per la prossima stagione, puntando sulla continuità e sulla collaborazione tra i due. La squadra si prepara a tornare in campo con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel campionato.

Il Basket Mestre 1958 riparte dalle certezze: il direttore sportivo Samuele Marton e l'allenatore Mattia Ferrari. Artefici (in modo diverso, con Marton a Mestre da un decennio, e Ferrari arrivato nel 2025) delle imprese sportive degli ultimi due anni, con la promozione in serie A2 dopo 37 anni e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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