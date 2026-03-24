Allegri e Fonseca sono allenatori noti per stili diversi, ma entrambi hanno ottenuto risultati convincenti nelle loro rispettive squadre. Una statistica recente mostra che, nonostante le differenze tattiche, entrambi si distinguono per la loro capacità di mantenere le proprie squadre concentrate in situazioni di pressione. Questo dato mette in evidenza un aspetto comune nel modo di lavorare di entrambi, anche se adottano approcci opposti.

Due filosofie opposte, un risultato identico. Massimiliano Allegri e Paulo Fonseca rappresentano visioni di calcio profondamente diverse, ma una statistica li unisce in modo sorprendente: Milan e Lione sono le squadre con più vittorie per 1-0 nei top cinque campionati europei, ben sette ciascuna. Il dato assume ancora più valore se letto alla luce degli stili di gioco. Fonseca ha costruito le sue squadre sulla ricerca del dominio, con un possesso aggressivo e una linea difensiva spesso esposta a situazioni di uno contro uno a campo aperto. Un approccio rischioso, ma orientato al controllo totale del match. Allegri, al contrario, è da sempre il teorico del “cortomuso”: equilibrio, compattezza e gestione dei momenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri e Fonseca campioni di ‘corto muso’: la statistica che accomuna Milan e Lione

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