Prima categoria Galluzzo c’è l’Atletico Lucca Sulla strada della finalissima
L’Audace Galluzzo affronta l’Atletico Lucca in semifinale dei playoff di Prima categoria. Dopo aver perso lo spareggio per il campionato contro il Calenzano e aver superato i quarti di finale contro la Castelnuovese, la squadra si prepara alla sfida di oggi. La partita rappresenta un passaggio importante verso la finale, che potrebbe qualificare la squadra alla fase successiva del torneo.
Tempo di semifinale play off di Prima categoria per l’Audace Galluzzo che, dopo lo spareggio per il campionato perso contro il Calenzano e il quarto di finale vinto contro la Castelnuovese, oggi affronta l’Atletico Lucca. Campo neutro prescelto, lo stadio di Montelupo con calcio d’inizio alle ore 16 con eventuali supplementari e rigori. Una partita da cui uscirà un vincitore, che affronterà nella finale per il primo posto (che dà sicuramente accesso alla Promozione) Monsummano oppure Tegoleto, che si sfideranno nell’altra semifinale in programma sempre oggi a Pontassieve. Le due perdenti faranno la finale per il terzo e quarto posto, utile per la graduatoria degli eventuali ripescaggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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