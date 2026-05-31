Prima categoria | a Pontassieve i ragazzi di Bernacchia affrontano l’Intercomunale Monsummano per centrare la finalissima playoff Tegoleto oggi in campo per il sogno Promozione
A Pontassieve, i ragazzi di Bernacchia affrontano l’Intercomunale Monsummano in una sfida decisiva per la finale playoff di prima categoria. La partita si gioca oggi, a 28 giorni dall’ultima gara, con il Tegoleto che scende in campo a Arezzo per tentare di ottenere la promozione. La squadra cerca di conquistare un risultato che possa aprirle le porte alla prossima stagione.
AREZZO Sono passati 28 giorni esatti dall’ultima partita disputata quando oggi il Tegoleto scenderà in campo a Pontassieve per giocarsi una bella fetta delle possibilità di accedere al prossimo campionato di Promozione. I ragazzi di Marco Bernacchia sanno perfettamente quanto è importante la gara di questo pomeriggio. Una di quelle sfide che vale un’intera stagione. Già, perché il Tegoleto dopo aver sfiorato e lottato a lungo per il primo posto e la Coppa Toscana si è dovuto arrendere all’Idea Club Incisa che ha fatto vedere i muscoli sia in campionato che in Coppa. I ragazzi di Bernacchia hanno lottato su entrambi fronti, in Coppa addirittura dando vita ad un pirotecnico 4-3 ai tempi supplementari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Prima categoria: al via la fase regionale degli spareggi. L’Intercomunale Monsummano si gioca tutto contro il PomaranceÈ iniziata la fase regionale degli spareggi in prima categoria, con l’Intercomunale Monsummano che affronta il Pomarance in una partita decisiva.
Il Tegoleto si gioca la Promozione a PontassieveLo stadio di Pontassieve ospiterà domenica alle 17 la semifinale playoff di Prima Categoria tra Tegoleto e Monsummano.
Temi più discussi: Prima: la scalata verso il cielo del Monsummano prosegue con la semifinale regionale; I verdetti nei Dilettanti: Galluzzo in semifinale, super Barberino Tavarnelle!; Monsummano, è l'ora della verità: amaranto in campo per i playoff regionali di Prima Categoria; Il Monsummano ci crede.
È il momento della verità! Dopo le imprese nei quarti di finale, l’Intercomunale Monsummano si prepara all’ostacolo più duro: la sfida contro il Tegoleto. Non è solo una partita, è un crocevia fondamentale per il salto di categoria. Da una parte il Tegoleto, red facebook
Il Monsummano ci credePrima categoria Il tecnico Panati carica l’ambiente in vista della sfida al Tegoleto ... msn.com
Prima categoria. Rimpianti per l’IntercomunaleForse qualche rimpianto per quel salvataggio sulla linea, che ha impedito a Biagioni di segnare il gol che avrebbe deciso la contesa, continua ad esserci tra gli appassionati amaranto che hanno ... lanazione.it