AREZZO Sono passati 28 giorni esatti dall’ultima partita disputata quando oggi il Tegoleto scenderà in campo a Pontassieve per giocarsi una bella fetta delle possibilità di accedere al prossimo campionato di Promozione. I ragazzi di Marco Bernacchia sanno perfettamente quanto è importante la gara di questo pomeriggio. Una di quelle sfide che vale un’intera stagione. Già, perché il Tegoleto dopo aver sfiorato e lottato a lungo per il primo posto e la Coppa Toscana si è dovuto arrendere all’Idea Club Incisa che ha fatto vedere i muscoli sia in campionato che in Coppa. I ragazzi di Bernacchia hanno lottato su entrambi fronti, in Coppa addirittura dando vita ad un pirotecnico 4-3 ai tempi supplementari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria: a Pontassieve i ragazzi di Bernacchia affrontano l’Intercomunale Monsummano per centrare la finalissima playoff. Tegoleto oggi in campo per il sogno Promozione

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