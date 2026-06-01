Prima casa il Comune può controllare le bollette | quando scatta il rischio Imu
Il Comune può verificare le bollette associate alla prima casa, che deve essere anche dimora abituale e residenza anagrafica, per determinare il rischio di applicazione dell'Imu. La legge prevede che non si paghi questa imposta se l’immobile non rientra nelle categorie catastali di lusso, come A1, A8 e A9. Questa disposizione si applica ai proprietari che rispettano tali condizioni e non possiedono immobili di pregio.
Non pagare l'Imu per una prima casa, vale a dire quella che risulta sia residenza anagrafica che dimora abituale, è un diritto riconosciuto ai proprietari di immobili che non rientrino nelle categorie catastali A1 (signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di pregio). Non è tuttavia sufficiente dichiarare di risiedere nell'abitazione oggetto di esenzione, ma ciò deve essere documentabile anche attraverso una verifica dei controlli dei consumi di luce, gas e acqua. Dinanzi a numeri troppo bassi, il Comune può a ragion veduta sospettare che si tratti di un'occupazione saltuaria e chiedere al cittadino di pagare la tassa, come riconosciuto anche dalla Cassazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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