Il Comune può verificare le bollette associate alla prima casa, che deve essere anche dimora abituale e residenza anagrafica, per determinare il rischio di applicazione dell'Imu. La legge prevede che non si paghi questa imposta se l’immobile non rientra nelle categorie catastali di lusso, come A1, A8 e A9. Questa disposizione si applica ai proprietari che rispettano tali condizioni e non possiedono immobili di pregio.

Non pagare l'Imu per una prima casa, vale a dire quella che risulta sia residenza anagrafica che dimora abituale, è un diritto riconosciuto ai proprietari di immobili che non rientrino nelle categorie catastali A1 (signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di pregio). Non è tuttavia sufficiente dichiarare di risiedere nell'abitazione oggetto di esenzione, ma ciò deve essere documentabile anche attraverso una verifica dei controlli dei consumi di luce, gas e acqua. Dinanzi a numeri troppo bassi, il Comune può a ragion veduta sospettare che si tratti di un'occupazione saltuaria e chiedere al cittadino di pagare la tassa, come riconosciuto anche dalla Cassazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Bollette.

© Ilgiornale.it - Prima casa, il Comune può controllare le bollette: quando scatta il rischio Imu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PRIMA CASA: perdi le AGEVOLAZIONI se NON sposti la RESIDENZA

Notizie e thread social correlati

Imu 2026 sulla seconda casa, acconto entro il 16 giugno ma c'è chi può non pagarlo: requisiti e detrazioniLa scadenza per il pagamento dell'acconto dell'Imu sulla seconda casa nel 2026 è fissata per il 16 giugno.

Cambio ora legale 2026: quando scatta e cosa cambia per fisco, lavoro e bolletteNel 2026 il cambio dell’ora legale avverrà come di consueto, segnando il passaggio alla stagione primaverile.

Temi più discussi: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE PER I RUDERI; Chi paga l'IMU in caso di separazione dei coniugi? Esenzioni e regole; IMU prima casa: chi non deve pagarla?; UNA CASA PER TUTTI - Avviso pubblico per il sostegno ai canoni di locazione.

Partita la Regata di Sant’Erasmo! La prima categoria a scendere in acqua è stata quella delle Giovanissime. Ha tagliato per primo il traguardo l’equipaggio viola, formato da Alice Sarto e Giulia Spolaor. x.com

Prima casa, il comune può controllare le bollette: quando scatta il rischio ImuConsumi troppo bassi di luce, gas o acqua possono far perdere l’esenzione. La Cassazione dà ragione ai Comuni nei controlli ... msn.com

Esenzione Imu prima casa 2026, qual è l’ abitazione principaleGuida completa all'esenzione Imu 2026 prima casa: vediamo i requisiti di residenza e dimora, le categorie catastali escluse e le novità sulla doppia esenzione per i coniugi. money.it