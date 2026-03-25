Cambio ora legale 2026 | quando scatta e cosa cambia per fisco lavoro e bollette

Nel 2026 il cambio dell’ora legale avverrà come di consueto, segnando il passaggio alla stagione primaverile. Oltre a modificare gli orari di luce, questa variazione influisce anche su aspetti come il fisco, il lavoro e le bollette, con effetti che spesso non vengono immediatamente evidenziati. La data precisa del cambio e le conseguenze pratiche di questa decisione sono state annunciate ufficialmente.

Il passaggio all’ora legale non incide solo sulle lancette: ecco quando entra in vigore nel 2026 e quali effetti ha su consumi energetici, fatturazione e aspetti fiscali Il cambio dell’ora è un appuntamento fisso che segna il passaggio alla stagione primaverile. Ma oltre a influenzare il sonno e le abitudini quotidiane, l’ora legale ha anche effetti economici e fiscali, spesso poco conosciuti. Vediamo nel dettaglio quando cambia l’orario nel 2026 e cosa comporta a livello di consumi, lavoro e gestione contabile. Nel 2026, l’ora legale entrerà in vigore nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo. Alle ore 2:00, le lancette andranno spostate avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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