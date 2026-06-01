Il prezzo del gas naturale in Italia è sceso oggi, con la tariffa tutelata che si attesta a 0,49 euro per metro cubo a partire da aprile 2026. Il prezzo sulla piazza di riferimento, il PSV, ha registrato una diminuzione del 4% rispetto a ieri. Questo valore aggiornato quotidianamente indica quanto si pagherà per il gas nelle prossime bollette.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole capire quanto spenderà in bolletta nei prossimi mesi. Oggi, 01 Giugno 2026, il costo della materia prima gas è in calo sia sul mercato all’ingrosso che nel servizio di tutela. Questo significa che le famiglie potrebbero vedere una lieve riduzione degli importi in bolletta, soprattutto per chi è ancora nel regime tutelato. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 01 Giugno 2026 è fissato da ARERA in 0,492325 €Smc (dato di aprile 2026). A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas in calo: tariffa tutelata scende a 0,49 €/Smc ad aprile 2026, PSV giù del 4% rispetto a ieri

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