Il costo del gas naturale per le famiglie italiane ha registrato un calo, con la tariffa tutelata che si riduce a 0,49 euro per metro cubo a partire da aprile 2026. Anche il prezzo di riferimento del gas sul mercato all’ingrosso, il PSV, è in diminuzione. Questi andamenti influenzano direttamente l’importo finale della bolletta energetica, considerando che il gas rappresenta una delle voci più significative tra le spese domestiche per l’energia.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Seguire l’andamento quotidiano dei prezzi consente di capire quanto si spenderà nei prossimi mesi e quali strategie adottare per risparmiare. Oggi, 22 Maggio 2026, il prezzo della materia prima gas nel mercato tutelato è in calo rispetto al mese precedente: una buona notizia per chi è ancora sotto tutela, ma anche un segnale importante per chi valuta offerte nel mercato libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 22 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492325 €Smc (dato riferito ad aprile 2026). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas in calo: tariffa tutelata scende a 0,49 €/Smc ad aprile 2026, PSV in discesa

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