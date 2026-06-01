Prezzo dei carburanti benzina a 1.952 diesel a 2.020 La provincia più cara è Bolzano

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.952 per la benzina, 2.020 per il diesel, 0.818 per il gpl, 1.580 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.007 Benzina SELF 1.949 GPL SERVITO 0.804 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Prezzo dei carburanti, benzina a 1.935, diesel a 2.020. La provincia più cara è BolzanoOggi il prezzo della benzina si attesta a 1,935 euro al litro, mentre il diesel costa 2,020 euro.

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno, a partire dalle 8:30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo dei carburanti in tutte le regioni italiane.

Temi più discussi: Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?; Prezzo carburanti: sconti prorogati al 6 giugno; Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti; Benzina: c’è margine per una riduzione dei prezzi, che però non arriva mai.

Carburanti, ecco l’aggiornamento dei prezzi medi regionali di oggi: • Benzina: €1,955 • Diesel: €2,023 • GPL: €0,803 Il diesel resta sopra quota 2 euro al litro, mentre i mercati continuano a guardare con attenzione alle tensioni internazionali. #Carburanti #V x.com

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.952, diesel a 2.020. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.952 per la benzina, 2.020 per il diesel, 0.818 per il ... quifinanza.it

Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti reddit

Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?Leggi su Sky TG24 l'articolo Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel? tg24.sky.it