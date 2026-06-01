Prezzo dei carburanti benzina a 1.952 diesel a 2.020 La provincia più cara è Bolzano
Il prezzo della benzina si attesta a 1,952 euro al litro, mentre il diesel a 2,020 euro. La provincia più costosa per il carburante è Bolzano. Ogni giorno, dalle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sui prezzi dei carburanti nelle varie regioni italiane.
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.952 per la benzina, 2.020 per il diesel, 0.818 per il gpl, 1.580 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 01 giugno 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.007 Benzina SELF 1.949 GPL SERVITO 0.804 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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Prezzo dei carburanti, benzina a 1.935, diesel a 2.020. La provincia più cara è BolzanoOggi il prezzo della benzina si attesta a 1,935 euro al litro, mentre il diesel costa 2,020 euro.
Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno, a partire dalle 8:30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo dei carburanti in tutte le regioni italiane.
Temi più discussi: Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?; Prezzo carburanti: sconti prorogati al 6 giugno; Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti; Benzina: c’è margine per una riduzione dei prezzi, che però non arriva mai.
Tgs. . Cresce il prezzo della benzina mentre rimane stabile il costo del gasolio. Il prezzo medio dei carburanti in modalità self service è 2 Euro e 47 cent per il gasolio e è 1, e 89 cent al litro per la benzina, per quest'ultima quindi un aumento di 15 centesimi. Se facebook
Carburanti, ecco l’aggiornamento dei prezzi medi regionali di oggi: • Benzina: €1,955 • Diesel: €2,023 • GPL: €0,803 Il diesel resta sopra quota 2 euro al litro, mentre i mercati continuano a guardare con attenzione alle tensioni internazionali. #Carburanti #V x.com
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Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti reddit
Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?Leggi su Sky TG24 l'articolo Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel? tg24.sky.it