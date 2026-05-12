Prezzo dei carburanti benzina a 1.935 diesel a 2.020 La provincia più cara è Bolzano

Oggi il prezzo della benzina si attesta a 1,935 euro al litro, mentre il diesel costa 2,020 euro. La provincia con i costi più elevati è Bolzano. Dalle otto e trenta del mattino, QuiFinanza fornisce aggiornamenti quotidiani sui prezzi dei carburanti in diverse regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.935 per la benzina, 2.020 per il diesel, 0.832 per il gpl, 1.583 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.931 Gasolio SELF 2.015 GPL SERVITO 0.818 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Il nuovo taglio delle accise dei carburanti si ferma al 10 maggio, con un decreto fino al 22. Prezzo medio self benzina a 1,817 euro, il gasolio a 2,048 euro #ANSAmotori #ANSA x.com

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.935, diesel a 2.020. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.935 per la benzina, 2.020 per il diesel, 0.832 per il ... quifinanza.it