Salute visite dermatologiche gratuite alla Coop di via Settembrini | orari e come prenotare
Da martedì 4 maggio fino a giovedì, presso il punto vendita Coop di via Settembrini, si terranno visite dermatologiche gratuite dedicate al controllo dei nei. Le prestazioni sono disponibili in orari stabiliti e si può prenotare seguendo le modalità indicate. L'iniziativa mira a offrire controlli senza costi aggiuntivi a chi desidera verificare la salute della propria pelle.
A partire da oggi, martedì 4 maggio, e fino a giovedì alla Coop di via Settembrini sarà possibile effettuare visite dermatologiche gratuite di controllo dei nei. L'iniziativa, riservata ai soli soci, rientra nella campagna di prevenzione promossa da Unicoop Firenze con l’Intergruppo melanoma.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Notizie correlate
Fatebenefratelli, visite dermatologiche gratuite: ecco come prenotareTempo di lettura: 1 minutoL’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli aderisce all’Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda in...
Psoriasi, visite dermatologiche gratuite in molte regioni italianeIn Emilia-Romagna l’iniziativa coinvolgerà diversi ospedali del territorio: Ravenna, Lugo, Faenza, Cesena e Rimini.
Contenuti di approfondimento
Si parla di: Prevenzione melanoma, al via campagna Unicoop Firenze e Imi per controllo nei.
Melanoma: parte la campagna di prevenzione nelle sedi di Unicoop FirenzeSi comincia da Livorno: visite gratuite per il controllo dei nei, per promuovere la diagnosi precoce di un tumore in crescita negli ultimi anni ... repubblica.it
Casa di Cura Ancelle, visite dermatologiche gratuite per controllo dei neiVisite dermatologiche gratuite alla Casa di Cura Ancelle. Ogni anno in Italia si registrano più di 10.000 nuove diagnosi ... cremonaoggi.it