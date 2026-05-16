Il 22 maggio a Firenze si terranno visite dermatologiche gratuite, in occasione della campagna nazionale dedicata ai tumori della pelle. L’iniziativa, promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sostenuta dall’azienda Heliocare, coinvolge anche l’unità locale della Lega. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire controlli gratuiti a chi desidera verificare lo stato della propria pelle, con attenzione particolare alle lesioni sospette.

Firenze, 16 maggio 2026 – Anche Lilt Firenze aderisce anche alla campagna nazionale tumori cutanei promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in collaborazione con Heliocare. Venerdì 22 maggio sono in programma visite dermatologiche gratuite nell'ambulatorio Lilt di via Chiantigiana 26, eseguite da medici specialisti dermatologi con preparazione specifica nella diagnosi delle lesioni pigmentate e che utilizzeranno dermatoscopio manuale e digitale. Le prenotazioni inizieranno il 19 maggio e si potranno fare al numero 055-576939. Melanoma terzo tumore più diffuso in Italia tra gli under 50. Il melanoma è il terzo tumore più diffuso in Italia sotto i 50 anni, ma la consapevolezza sui corretti percorsi di prevenzione resta ancora insufficiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campagna nazionale tumori cutanei, il 22 maggio visite dermatologiche gratuite a Firenze

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