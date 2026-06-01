Prevenzione Ebola scatta il piano in Puglia | dall' autosegnalazione ai centri di riferimento a Bari Nessun allarme

In Puglia è stato attivato un piano di prevenzione contro Ebola che prevede l’autosegnalazione da parte dei cittadini rientrati da Congo e Uganda. Sono stati individuati centri regionali specializzati per la valutazione clinico-epidemiologica di eventuali casi sospetti. L’operazione riguarda anche le modalità di comunicazione e di monitoraggio, senza che sia stato riscontrato alcun allarme sanitario.

Dalle modalità per l'autosegnalazione dei cittadini di rientro da Congo e Uganda, all'individuazione dei centri regionali specialistici per la valutazione clinico-epidemiologica degli eventuali casi sospetti. La Regione Puglia rende noto di aver attivato tutte le procedure di prevenzione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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