L'Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato un focolaio di virus Bundibugyo, una variante dell'Ebola, in una regione dell'Africa centrale. In risposta, le autorità italiane hanno avviato misure di sorveglianza sanitaria per monitorare eventuali ingressi di persone provenienti dall'area interessata. Le verifiche riguardano soprattutto i viaggiatori provenienti dai Paesi coinvolti, con controlli più stringenti nelle frontiere e negli aeroporti. Nessun caso sospetto è stato ancora segnalato in Italia.

Dopo l’allarme Ebola lanciato dall’Oms per il focolaio di virus Bundibugyo, anche in Italia scatta la sorveglianza sanitaria. L’Organizzazione Mondiale della Sanità convocherà il suo comitato di emergenza per valutare l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha provocato 131 morti, contando 513 casi sospetti. Il comitato di emergenza Oms sull'allarme ebola La situazione Ebola in Congo e Uganda La sorveglianza in Italia per l'allarme ebola Il comitato di emergenza Oms sull’allarme ebola L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato per il pomeriggio di oggi martedì 18 maggio il suo comitato di emergenza per valutare l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che, come riportato da ANSA, conta 513 casi sospetti e 131 morti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allarme Ebola dall'Oms per il focolaio di virus Bundibugyo, scatta la sorveglianza sanitaria anche in Italia

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