Ebola controlli in Puglia per chi arriva da Congo e Uganda | scatta il piano di prevenzione e intervento

La Regione Puglia ha avviato controlli specifici per chi arriva da Congo e Uganda, zone a rischio Ebola. Sono state attivate le procedure previste dall’ordinanza ministeriale e dalla circolare operativa per la sorveglianza sanitaria. Le misure prevedono controlli all’arrivo e monitoraggio dei passeggeri provenienti da queste aree. L’obiettivo è prevenire la diffusione del virus attraverso interventi tempestivi e misure di sicurezza.

La Regione Puglia ha attivato tempestivamente le procedure previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute sulle ‘Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola’ e dalla successiva circolare operativa per la prevenzione, la sorveglianza e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Ebola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ebola, l’Italia alza l’allerta: controlli per chi arriva da Congo e UgandaL’Italia ha introdotto controlli più rigorosi per i viaggi provenienti da Congo e Uganda, zone colpite dall’epidemia di Ebola.

Virus Ebola, via ai controlli per chi arriva da Congo e Uganda: procedura in cinque livelli di rischioSono state avviate nuove misure di controllo per i viaggiatori in arrivo da Congo e Uganda a causa del virus Ebola.

Temi più discussi: Ebola. I Cdc degli Stati Uniti estendono i controlli negli aeroporti: screening anche ad Atlanta; Ebola, controlli a Cagliari per caso sospetto: paziente in ospedale con sintomi dopo essere rientrato dal Congo; Messico, allerta Ebola: controlli rafforzati negli aeroporti in vista dei Mondiali 2026.

Ebola, in Puglia 'nessuna situazione di particolare allarme'(v. 'Ebola, in Policlinico di Bari i due centri...' delle 13.53) Non vi sono, al momento, elementi che indichino una situazione di particolare allarme in Puglia. Le misure adottate servono a garantir ... ansa.it

Ebola, in Policlinico di Bari i due centri di riferimento per la PugliaLa Regione Puglia ha indicato al Ministero della Salute due centri di riferimento per le malattie infettive in risposta alla circolare per contrastare i rischi collegati al virus Ebola. I due centri i ... trmtv.it