Ebola controlli in Puglia per chi arriva da Congo e Uganda | scatta il piano di prevenzione e intervento

Da foggiatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Puglia ha avviato controlli specifici per chi arriva da Congo e Uganda, zone a rischio Ebola. Sono state attivate le procedure previste dall’ordinanza ministeriale e dalla circolare operativa per la sorveglianza sanitaria. Le misure prevedono controlli all’arrivo e monitoraggio dei passeggeri provenienti da queste aree. L’obiettivo è prevenire la diffusione del virus attraverso interventi tempestivi e misure di sicurezza.

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La Regione Puglia ha attivato tempestivamente le procedure previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute sulle ‘Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola’ e dalla successiva circolare operativa per la prevenzione, la sorveglianza e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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