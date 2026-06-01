presentazione del libro di nencini su oriana fallaci

Il 3 giugno ad Arezzo, in via Oberdan, si terrà la presentazione del nuovo libro di Nencini dedicato a Oriana Fallaci. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e vedrà la presenza dell’autore, che illustrerà i contenuti dell’opera. La pubblicazione si concentra sulla figura della giornalista e scrittrice, con approfondimenti sulla sua vita e le sue opere. L’incontro è aperto al pubblico.

Arezzo, 1 giugno 2026 – . Appuntamento il 3 giugno in via Oberdan ad Arezzo. “ Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di vivere di Oriana Fallaci”. Il nuovo libro di Riccardo Nencini verrà presentato. alle ore 18 di mercoledì 3 giugno nei locali dell’Associazione culturale tra Tevere e Arno nella Ex Chiesa Madonna del Duomo in via Oberdan ad Arezzo. Interverranno Tiziana Nocentini, direttrice di Isarec, l’assessore regionale Filippo Boni e, ovviamente, l’autore. L’iniziativa è dell’Istituto storico aretina della Resistenza e dell’età contemporanea. “A vent'anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, Riccardo Nencini, che le fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, sommando i ricordi a materiali d'archivio e documenti inediti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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TRE PROIETTILI E UN AMORE IMPOSSIBILE: LA VERA STORIA DI ORIANA FALLACI

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