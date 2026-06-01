Presentato ad Acireale il libro dell' ex pallavolista Tiziana Pizzo
Ad Acireale, nella sala Galatea del Comune di piazza Duomo, Tiziana Pizzo ha presentato il suo libro “Quella stagione perfetta”. Accanto a lei, la sorella Donatella ha partecipato all’incontro. La presentazione si è svolta in un’atmosfera informale e diversa dal solito, con la scrittrice e ex pallavolista che ha discusso del suo libro dedicato allo scudetto dell’Alidea Catania del 1980, intervistata durante l’evento.
Un pomeriggio diverso dal solito, una presentazione fuori dalle righe nella sala Galatea del Comune di Acireale, in piazza Duomo, dove Tiziana Pizzo ha parlato, insieme alla sorella Donatella, del suo libro intitolato “Quella stagione perfetta” - lo scudetto Alidea Catania 1980 -, intervistate. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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