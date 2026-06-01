Presentato ad Acireale il libro dell' ex pallavolista Tiziana Pizzo

Notizia in breve

Ad Acireale, nella sala Galatea del Comune di piazza Duomo, Tiziana Pizzo ha presentato il suo libro “Quella stagione perfetta”. Accanto a lei, la sorella Donatella ha partecipato all’incontro. La presentazione si è svolta in un’atmosfera informale e diversa dal solito, con la scrittrice e ex pallavolista che ha discusso del suo libro dedicato allo scudetto dell’Alidea Catania del 1980, intervistata durante l’evento.