Comunicato Stampa | CRV - Presentato in Consiglio Veneto il libro Il futuro ad alta quota di Andrea Ferrazzi

In una riunione del Consiglio Veneto, è stato presentato il libro “Il futuro ad alta quota” scritto dall’autore Andrea Ferrazzi. La presentazione si è svolta alla presenza di diversi membri dell’assemblea regionale, che hanno ascoltato l’intervento dell’autore e discusso sui temi trattati nel volume. L’evento si è svolto nella giornata di oggi, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’opera tra i partecipanti.

(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - Il consigliere regionale Nicolò Maria Rocco (Riformisti Veneti in Azione) ha presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, il libro di Andrea Ferrazzi, direttore generale di Confindustria Belluno Dolomiti, “Il futuro ad alta quota. Montagne, aree interne e periferie. La rivincita dei luoghi che vogliono contare” (Rubbettino Editore); presente, con l'autore, anche Giancarlo Corò, docente dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Il volume intende presentare una proposta di rilancio della provincia bellunese intesa come territorio competitivo all'insegna dell'innovazione e dell'attrattività per i giovani. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il libro “Il futuro ad alta quota” di Andrea Ferrazzi Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il libro di Jean-Pierre Piessou Sourou “Cuore d'Africa”(Arv) Venezia, 19 marzo 2026 - La consigliera regionale e segretario dell'Ufficio di presidenza del Consiglio Veneto, Anna Maria Bigon (Partito... Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, via libera al Defr, Presidente Zaia: "Nel documento il Veneto che programma"(Arv) Venezia, 27 marzo 2026 - “L'approvazione del Documento di economia e finanza regionale è un passaggio di grande rilievo per il Veneto. Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio regionale del Veneto la 59esima Mostra Asparago di Badoere IGP; Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, iniziato esame manovra di bilancio: via libera alla legge di Stabilità; Comunicato Stampa | CRV - Presentata in Consiglio regionale del Veneto la 59esima Mostra Asparago di Badoere IGP; Comunicato Stampa | Tra le lacrime color cremisi e noi il fantasy tragico dell' amore contro il pregiudizio. Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto la 4' edizione ‘Piccola Liegi delle Bregonze - Casa Enrico’Quarta edizione ‘Piccola Liegi delle Bregonze- Casa Enrico’. Vicepresidente Rucco: Classica di ciclismo che promuove il territorio dell’Alto Vicentino. Lo sport è inclusione e scuola di vita (Arv) V ... gazzettadiparma.it Comunicato Stampa: CRV - Presentate proposte legislative regionali e statali di iniziativa consiliare(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - Incardinata oggi, nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani ... iltempo.it Denunce di infortuni e malattie professionali, i dati Inail di febbraio Per approfondire: https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/comunicati-stampa/comunicato-stampa.2026.04.denunce-di-infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-inail-di-febbraio.html - facebook.com facebook Comunicato Stampa del #Governatorato S.C.V. in occasione della Settimana Santa 2026 #Vaticano x.com