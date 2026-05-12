Presentato il libro di Umberto Mancini sulla comunicazione economico-finanziaria nell' era dell' IA

Da iltempo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato un nuovo libro dedicato alla comunicazione economico-finanziaria nell'epoca dell'Intelligenza Artificiale. L'opera analizza i cambiamenti nei metodi di comunicazione e le sfide legate all'uso delle tecnologie avanzate nel settore finanziario. Il testo affronta anche aspetti teorici e pratici, offrendo uno sguardo approfondito sulle modalità di trasmissione delle informazioni in un contesto digitale in rapido sviluppo.

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“La comunicazione economico-finanziaria nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Teoria, applicazioni e nuovi modelli per orientarsi e guidare la rivoluzione digitale” è il saggio scritto dal giornalista Umberto Mancini, edito da oVer Edizioni e presentato, nel corso di un evento promosso da Assocomunicatori, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, alla Camera dei Deputati. Partendo dal contesto europeo, l’autore analizza rischi e opportunità legati all’Intelligenza Artificiale, soffermandosi sulle criticità e sugli aspetti normativi che ne regolano l’utilizzo. Al centro del libro alcune domande cruciali: l’IA potrà...🔗 Leggi su Iltempo.it

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