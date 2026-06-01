Preoccupante io… Garlasco Roberta Bruzzone lo rivela così | cosa succede

Notizia in breve

Andrea Sempio ha deciso di non sottoporsi alla perizia richiesta nel procedimento legale. La scelta è stata comunicata nel contesto di un procedimento giudiziario legato a un caso di omicidio avvenuto a Garlasco. La decisione è stata resa nota da un legale coinvolto nel processo. La situazione si aggiunge alle complicazioni del procedimento, che vede coinvolti altri aspetti legali e investigativi. La vicenda rimane sotto osservazione da parte delle autorità giudiziarie.