Preoccupante io… Garlasco Roberta Bruzzone lo rivela così | cosa succede
Andrea Sempio ha deciso di non sottoporsi alla perizia richiesta nel procedimento legale. La scelta è stata comunicata nel contesto di un procedimento giudiziario legato a un caso di omicidio avvenuto a Garlasco. La decisione è stata resa nota da un legale coinvolto nel processo. La situazione si aggiunge alle complicazioni del procedimento, che vede coinvolti altri aspetti legali e investigativi. La vicenda rimane sotto osservazione da parte delle autorità giudiziarie.
Nuovo sviluppo nel caso del delitto di Garlasco. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia, una decisione che riaccende il dibattito sulle nuove attività investigative legate all’inchiesta che negli ultimi mesi è tornata al centro dell’attenzione mediatica. A confermare la scelta è stato l’avvocato Liborio Cataliotti, intervenuto durante la trasmissione Quarto Grado. Il legale ha spiegato che la difesa non intende aderire a quella che considera una consulenza di parte. «È una consulenza ancora una volta di parte», ha dichiarato, aggiungendo che la contestazione riguarda soprattutto la tempistica dell’accertamento richiesto dalla Procura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . Ieri è andata in onda una parte di un mio contenuto social dedicato all’ultima evoluzione del caso Garlasco, e in particolare alla richiesta di consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio. Qui trovate il vide facebook
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