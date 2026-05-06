Il clima è rovente. Le ultime svolte arrivate dalle indagini sul delitto di Garlasco hanno incendiato i fronti e gli animi. Lo testimonia quanto accaduto a FarWest nella puntata del 5 maggio, già surriscaldata dall’esposto di Chiara Ingrosso che ha infastidito Salvo Sottile e l’intera squadra del programma. Al centro di un segmento della puntata è stato fatto il nome di Roberta Bruzzone, nota colpevolista contro Alberto Stasi. La criminale potrebbe aver rivolto un appellativo colorito ad Antonio De Rensis, che con ironia ha annunciato che “parte Operazione Tribunale”, giocando con i titoli della saga di 007. Antonio De Rensis contro Roberta...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Antonio De Rensis contro Roberta Bruzzone: "Io miserabile? Parte Operazione Tribunale"

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Caso Garlasco, Antonio De Rensis: Stiamo arrivando ad un momento importante. Si può sbagliare, e qui di sbagli ce ne sono stati tanti, ma se uno li ammette forse vengono compresi; Garlasco, Pino Rinaldi all'avvocato De Rensis: C'è stata una regia?; Garlasco, il piano di De Rensis e Bocellari per Stasi dopo il movente contestato a Sempio: Tirarlo fuori; Garlasco, l'avvocato di Stasi: Alberto sta cercando di avere equilibrio nel gestire questa vicenda.

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