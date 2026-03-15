Terremoto su Garlasco Roberta Bruzzone in procura Cosa succede

Nel caso di Garlasco, la criminologa Roberta Bruzzone si è recata in procura per approfondire le indagini sul delitto di Chiara Poggi. La professionista, nota per aver già analizzato pubblicamente il caso, ha annunciato una nuova iniziativa legata alle indagini in corso. La sua presenza in ufficio giudiziario ha attirato l’attenzione sull’evoluzione della vicenda.

Prosegue l’attenzione sul delitto di Garlasco. La criminologa Roberta Bruzzone, già intervenuta pubblicamente sul caso anche dopo un sopralluogo nell’abitazione di Chiara Poggi, ha annunciato una nuova iniziativa collegata alla vicenda giudiziaria. Il passaggio arriva mentre si avvicina alla conclusione la fase di indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio. Secondo quanto riferito, il gruppo di magistrati coordinato dal procuratore Fabio Napoleone dovrebbe arrivare alla discovery entro il termine dei 90 giorni, con il caso che continua a mantenere alta l’attenzione mediatica. Garlasco, Roberta Bruzzone in Procura: consegnate ore di registrazioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terremoto su Garlasco, Roberta Bruzzone in procura. Cosa succede Articoli correlati Roberta Bruzzone sugli audio consegnati alla Procura e le verità alternative su Garlasco: "Rischio calunnia"La criminologa Roberta Bruzzone ha consegnato alla Procura alcune ore di audio in cui alcune persone discutono una teoria alternativa sul delitto di... Leggi anche: “Abbiamo denunciato”. Garlasco, Roberta Bruzzone in procura Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roberta Bruzzone Temi più discussi: MEDIASET - RETEQUATTRO * QUARTO GRADO: GARLASCO, ROBERTA BRUZZONE DEPOSITA GLI AUDIO RICEVUTI IN PROCURA (INTERVISTA); Serie A, la classifica: sogna un punto il Toro ma non basta, ora attende le altre; Delitto di Garlasco | Bruzzone: Ho depositato i famosi audio in procura, i Cappa hanno sporto denuncia; Roberta Bruzzone, duro sfogo contro Milo Infante: Purtroppo per lui…. Roberta Bruzzone sugli audio consegnati alla Procura e le verità alternative su Garlasco: Rischio calunniaDelitto di Garlasco, nuovi audio consegnati in Procura da Roberta Bruzzone: cosa contengono quali sarebbero i nomi coinvolti ... virgilio.it Quegli audio sono importanti Roberta Bruzzone choc, cambia idea su Garlasco: cosa ha scoperto la criminologaNuove rivelazioni sul delitto di Garlasco: la criminologa Roberta Bruzzone svela file audio che potrebbero cambiare le indagini sulla morte di Chiara Poggi. bigodino.it GARLASCO, ROBERTA BRUZZONE DEPOSITA GLI AUDIO RICEVUTI IN PROCURA @gianluigi.nuzzi Nuzzi ha intervistato la criminologa Roberta Bruzzone, in merito ad alcuni file audio contenenti una nuova teoria sul delitto di Garlasco che ha consegnato facebook #Garlasco, la criminologa Roberta Bruzzone: "Gli audio sulla pista della droga nascondono una regia". #QuartoGrado x.com