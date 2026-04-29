A Taranto, un uomo ha chiamato le forze dell’ordine annunciando di aver ucciso sua moglie, scatenando un intervento di emergenza. La Polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le verifiche del caso. La telefonata ha generato una risposta immediata delle forze dell’ordine, che si sono recate nell’abitazione indicata. Le autorità stanno ancora accertando i dettagli della vicenda.

Un uomo ha scatenato un massiccio intervento di emergenza a Taranto dichiarando al telefono: "Venite, ho ucciso mia moglie". La frase, pronunciata con tono agitato ma chiaro, è stata presa molto sul serio dalle forze dell’ordine. In pochi minuti, sul luogo indicato sono intervenute quattro volanti della Polizia di Stato, unità speciali dei Falchi, un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco. Gli agenti hanno rapidamente individuato l’uomo ancora in strada, fermandolo senza che opponesse resistenza e mettendo in sicurezza l’area. Contemporaneamente sono stati avviati accertamenti immediati per verificare la veridicità della segnalazione. Le verifiche hanno presto escluso qualsiasi omicidio: la donna indicata come vittima è stata rintracciata viva e in buone condizioni, senza segni di violenza o ferimento.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Taranto, "ho ammazzato mia moglie": poi la figuraccia con i poliziotti

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