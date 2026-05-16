Luca Signorelli è uno dei passanti che ha coinvolto nell’episodio avvenuto nel pomeriggio a Modena, dove un uomo di 31 anni di origini marocchine ha investito alcune persone in zona. Durante l’azione, Signorelli è stato ferito alla testa con due coltellate, una delle quali è stata evitata. Successivamente, ha contribuito a neutralizzare l’aggressore. La vicenda si è svolta nel centro cittadino, con le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto.

Si chiama Luca Signorelli, uno dei passanti «eroi» che hanno neutralizzato il 31enne italiano di origini marocchine che nel pomeriggio di oggi ha investito a Modena, in zona Porta Bologna, almeno 7 persone prima di essere fermato da una volante della polizia di Stato. Per quanto riguarda le persone ferite, quattro di queste sono gravi e per due è stato necessario il trasporto in elicottero a Bologna. Luca Signorelli, il passante che ha neutralizzato l'uomo Signorelli è stato accoltellato dall'uomo che, sceso dall'auto che ha falciato i passanti, ha agitato il coltello contro chiunque gli venisse incontro. «Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate - spiega Signorelli ai cronisti, la testa ancora grondante di sangue - lui (l'investitore, ndr) scappa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Luca Signorelli, il passante «eroe» di Modena ferito alla testa: «Due coltellate alla testa e al cuore, una l'ho evitata. Poi l'ho neutralizzato»

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