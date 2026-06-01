Premio Internazionale Leone XIII 2026 alla Camera dei Deputati una giornata dedicata a dialogo cultura e solidarietà

Notizia in breve

Alla Camera dei Deputati si è svolta una giornata dedicata al dialogo, alla cultura e alla solidarietà in occasione del 135° anniversario della Rerum Novarum. La manifestazione si è tenuta nella Sala del Refettorio e ha visto la partecipazione di autorità, diplomatici e rappresentanti del mondo culturale. Durante l’evento sono stati consegnati il Premio Internazionale Leone XIII 2026.