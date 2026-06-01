Premio Internazionale Leone XIII 2026 alla Camera dei Deputati una giornata dedicata a dialogo cultura e solidarietà

Da romadailynews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla Camera dei Deputati si è svolta una giornata dedicata al dialogo, alla cultura e alla solidarietà in occasione del 135° anniversario della Rerum Novarum. La manifestazione si è tenuta nella Sala del Refettorio e ha visto la partecipazione di autorità, diplomatici e rappresentanti del mondo culturale. Durante l’evento sono stati consegnati il Premio Internazionale Leone XIII 2026.

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Nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati celebrato il 135° anniversario della Rerum Novarum con la partecipazione di autorità, diplomatici e rappresentanti del mondo della cultura. Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento [email protected] Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 . 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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