Domenica 15 marzo all’Auditorium Fabbrica della Musica si svolgeranno due eventi a Colleferro Scalo. La giornata sarà dedicata alla prevenzione, alla solidarietà, alla musica e alla cultura, con iniziative organizzate presso lo stesso spazio. Le attività includeranno momenti di sensibilizzazione e intrattenimento, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo un senso di partecipazione.

COLLEFERRO – Domenica 15 Marzo sono in programma due iniziative collegate tra loro, entrambe ospitate presso l’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro Scalo. • Dalle ore 11 alle 17 – Screening gratuito Un appuntamento di prevenzione e informazione sulle malattie renali, diabete e obesità, in occasione della Giornata Mondiale del Rene. Un’opportunità importante per prendersi cura della propria salute. • Alle ore 18 – “Donne Parole e Note”Un viaggio musicale e narrativo di e con Lucia Salfa per la Direzione Musicale di Alessandra Fralleone e la Regia di Enzo Liberto. Con le voci dell’Accademia Musicale Ars Nova e la partecipazione della Compagnia di Musica Popolare Musica Nostra. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro Scalo. Domenica 15 Marzo all’Auditorium una giornata speciale, dedicata alla prevenzione, alla solidarietà, alla musica e alla cultura

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