Designer casertano conquista Roma | brevetto e Premio America Innovazione alla Camera dei Deputati

Un designer di Villa Literno ha ricevuto un riconoscimento ufficiale alla Camera dei Deputati per aver ottenuto un brevetto e il Premio America Innovazione. La sua attività si concentra sulla creazione di progetti innovativi nel settore del design. La cerimonia si è svolta recentemente a Roma, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore. La premiazione ha messo in luce le realizzazioni di questa figura nel campo dell’innovazione.

C’è un nome che porta con sé l’orgoglio della Terra di Lavoro nel cuore dell’innovazione italiana: quello di Cristofaro Griffo, fondatore della C&M Future Design di Villa Literno, protagonista nei giorni scorsi di un importante riconoscimento istituzionale alla Camera dei Deputati.Il 24 aprile.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Giovane sampietrana riceve il premio America giovani alla Camera dei DeputatiMaristella Epifani, 28 anni, ha ricevuto una borsa di studio a copertura totale per il master esclusivo della Fondazione in “Leadership per le... Roma: alla Camera dei Deputati il Premio “Libere di Scegliere”ROMA – Alla Camera dei Deputati prende vita il Premio “Libere di Scegliere”, convegno istituzionale dedicato all’empowerment femminile che mette al...