Siamo Danza | serata-evento con Eleonora Abbagnato e Beppe Fiorello al Teatro Al Massimo

Venerdì sera al Teatro Al Massimo si è svolto un evento intitolato “Siamo Danza”, che ha visto la partecipazione dell’étoile Eleonora Abbagnato e dell’attore Beppe Fiorello. La serata ha presentato diverse esibizioni di compagnie e talenti provenienti dall’Italia e dall’estero, con il palcoscenico che si è trasformato in uno spazio in cui il corpo è stato usato per narrare storie attraverso la danza.

Il palcoscenico si trasforma in uno spazio vivo e dinamico dove étoile, giovani talenti e compagnie - provenienti dal mondo della danza sia italiano che internazionale - si alternano in un dialogo continuo che esplora il corpo come strumento narrativo, capace di raccontare storie senza parole.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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