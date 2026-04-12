Dal 14 al 19 aprile, il Teatro Nazionale di Roma ospiterà una rassegna dedicata alla danza, con un focus particolare sul lavoro del coreografo Angelin Preljocaj. La manifestazione si concentrerà sulle sue creazioni e vedrà la partecipazione di ballerini e artisti, tra cui l’Eleonora Abbagnato. L’evento intende offrire al pubblico una panoramica sulle ultime produzioni del coreografo franco-albanese.

Dal 14 al 19 aprile, il Teatro Nazionale ospiterà una rassegna coreografica d’eccezione dedicata ad Angelin Preljocaj. Il programma prevede un trittico di opere fondamentali che vedranno protagonista il Corpo di Ballo sotto la direzione di Eleonora Abbagnato. La programmazione teatrale romana si apre con Annonciation, creazione del 1995. Questo balletto ha già trovato spazio nella stagione 2016-2017 della fondazione musicale, quando fu presentato insieme a lavori di Robbins ed Ekman. Più recentemente, nel periodo 2021-2022, la produzione era stata inserita in un appuntamento focalizzato sul coreografo francese che includeva anche Nuit romaine, opera concepita per la capitale nel 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Danza a Roma: il trionfo di Preljocaj con l’Eleonora Abbagnato

Gubbio celebra la danza con il “Renato Fiumicelli“. L’arte oltre i confini, attesa per Eleonora AbbagnatoLa danza torna a parlare con un linguaggio che non ha bisogno di traduzioni: quello dei corpi, della musica, dell’impegno e dei sogni.

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