Premi Ansmes Roma 2026 | i vincitori

Da lopinionista.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I vincitori dei Premi Ansmes Roma 2026 sono Maurizio Lollobrigida, Lorenzo Fontana, Saverio Montingelli, Rigivan Ganeshamoorthy e la squadra Volleyrò Casal dei Pazzi.

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ROMA – Maurizio Lollobrigida, Lorenzo Fontana, Saverio Montingelli, Rigivan Ganeshamoorthy e la Volleyrò Casal dei Pazzi sono i vincitori dei Premi Ansmes Roma 2026. Venerdì 29 maggio, a Roma, si è tenuta la cerimonia di consegna dell’ormai consolidato appuntamento. Un pomeriggio all’insegna dei valori dello sport, del merito e dell’impegno professionale, che ha riunito dirigenti, tecnici, giornalisti e rappresentanti del mondo associativo. L’evento, organizzato dal Comitato Provinciale di Roma dell’ANSMES – Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP – ha celebrato figure che si sono distinte nel corso dell’ultimo anno per risultati, competenza e dedizione alla crescita dello sport italiano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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